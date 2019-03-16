Грушко сказал, что заставит Россию разместить ракеты в европейской части страны

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не собирается размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока США не поставят соответствующее вооружение в Европе.

Россия будет принимать все нужные ответные и симметричные меры, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД, заявил Грушко в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, Москва будет принимать все необходимые ответные и симметричные меры с целью обеспечения баланса в сфере Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе), если они реально появятся», – добавил дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России; на это высказывание отреагировали в Кремле.