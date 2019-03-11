Песков отреагировал на слова Шаманова про «цели ответных ударов» России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, посоветовал обратиться к Конституции России.

«Вы вспомните, пожалуйста, Конституцию Российской Федерации, где написано, что внешнюю политику и основы оборонной политики у нас определяет все-таки президент», – заметил Песков в ответ на просьбу дать оценку словам Шаманова про совместные учения «неядерных стран» с США, и обозначить, насколько они соответствуют ядерной доктрине России.

Раннее СМИ сообщили, что в понедельник на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Москве, Шаманов заявил, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что самого заявления депутата не видел. «Не знаю, что он заявил... Я вам рекомендую лично к Шаманову обратиться и попросить его разъяснить его заявление», – сказал он.

Напомним, что прошедший брифинг проигнорировали представители США. Шаманов на нем также заявил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где не будет аналогичного американского оружия.