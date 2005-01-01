Россия отказалась первой размещать ракеты в Европе

Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где не будет аналогичного американского оружия, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Это заявление он сделал на брифинге для военных атташе, который, как сообщалось ранее, проигнорировали представители США.

Шаманов напомнил, что Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, передает ТАСС.

«Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем», – заверил он.

Всего на брифинге присутствовали около 150 участников примерно из 90 стран. Как отметил Шаманов, это представители «заметно большего, чем обычно, количества стран». Он подтвердил, что американцам приглашения также были отправлены.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит ответ на приостановку Россией договора о РСМД.

А в Чехии допустили возможность размещения военной базы США в связи с разрывом договора о ликвидации РСМД. Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, говорили, что если США «продавят» Европу, может повториться ситуация 1983 года, когда мир оказался на грани ядерной войны.