НАТО готовит ответ на приостановку Россией ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ Североатлантического альянса на приостановку Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «будет координирован, взвешен».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО «должна начать планировать мир без ДРСМД». По его словам, альянсу нужно учитывать появление большего количества ракет в России, передает ТАСС.

«Пока слишком рано говорить о том, как это отразится на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса», – цитирует «Интерфакс» Столтенберга.

При этом он вновь подчеркнул, что у альянса нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе.

Ранее в четверг Москва уведомила участников ДРСМД о приостановлении выполнения соглашения.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.