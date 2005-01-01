В небе над Красноярским краем заметили неопознанный объект

Необычный летающий объект, похожий на метеорит, зафиксировали на видео очевидцы в небе над Эвенкией (Красноярский край).

Светящийся объект был снят на видеорегистратор: на записи видно, как яркий шар летит на высокой скорости и падает за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району подтвердили, что объект заметили, однако оперативной информации по нему пока нет.

«Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов. По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было», - передает сообщение дежурного ЕДДС «Интерфакс».

В январе сообщалось, что над Кубанью пролетел метеор.