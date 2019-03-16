МВД и Минэкономразвития не договорились о слиянии экзамена «площадка» и «город»

МВД и Минэкономразвития после согласительного совещания не смогли прийти к единому мнению о проекте реформы экзаменов на получение водительских прав, которая предусматривает объединение «площадки» и «города», сообщили в пресс-центре МВД.

В сообщении МВД указывается, что по результатам согласительного совещания «разногласия между ведомствами остались неурегулированными», передает ТАСС.

Также говорится, что «внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует».

В министерстве отметили, что ведомствами были подготовлены протокол и таблица разногласий.

«В рамках данного совещания МВД России отмечено о прогнозируемом сокращении как общего количества практических экзаменов, так и их продолжительности», – добавили в МВД.

Ранее в ГИБДД предложили новый порядок экзамена на вождение, который предполагает отмену разделения испытаний на «город» и «площадку».