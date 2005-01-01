Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса Газпрома в Москве

Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса Газпрома на юге Москвы, он скончался от полученных травм, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что погибший работал техническим специалистом, передает ТАСС.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.