У летевшего в Москву Boeing 737-800 отказал двигатель

Boeing 737-800, летевший из якутского города Мирный в Москву, приземлился в аэропорту Сыктывкара, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

«Проводится доследственная проверка. По предварительной версии, причиной стал отказ двигателя», – сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что на данный момент борт находится в сыктывкарском аэропорту.

«Никто из пассажиров не пострадал, все живы-здоровы», – пояснил представитель ведомства. Число пассажиров не уточняется.

После крушения Boeing 737 Max 8 в Эфиопии во многих странах мира, включая Россию, США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.