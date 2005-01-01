Путин решительно осудил бойню в Новой Зеландии

Президент Владимир Путин решительно осуждает теракт в Новой Зеландии и глубоко соболезнует жителям этой страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует жителям Новой Зеландии в связи с терактом, который произошел, чудовищным терактом… Чудовищное совершенно событие. В Москве солидарны с народом Новой Зеландии на фоне этой трагедии. Путин также решительно осуждает совершенный террористический акт», – передает его слова ТАСС.

Путин уже направил телеграмму премьеру Новой Зеландии с соболезнованиями в связи с трагедией в городе Крайстчерч, где в результате стрельбы в двух мечетях погибли 49 человек.