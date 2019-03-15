Собянин дал совет «хитрым» водителям

В Москве водители пытаются избежать платы за парковку, пристегивая авто друг к другу и снимая номера; мэр столицы Сергей Собянин посоветовал не поступать так, поскольку машины все равно будут эвакуированы.

«На развлекательном портале Pikabu обсуждается «новый» способ, как уйти от платы за парковку – снять номера и пристегнуть машины друг к другу. Должен сказать, что плата за парковку взимается не для пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин. Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде», – отметил Собянин в своем блоге.

Градоначальник пояснил, что это довольно известный способ избежать оплаты, при этом им пользуются даже владельцы не самых дешевых машин.

«Но, во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, «хитрецов» эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать», – подвел итог Собянин.