Московская биржа открылась ростом

На открытии торгово индексы Мосбиржи и РТС увеличились относительно уровня закрытия предыдущей сессии на 0,3%.

Индекс Мосбиржи достиг 2464,25 пункта, индекс РТС подрос до 1184,93 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.