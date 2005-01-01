В Пентагоне заявили о необходимости политики превентивного ядерного удара

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССРФото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...

Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...
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            В Пентагоне заявили о необходимости политики превентивного ядерного удара

               14 марта 2019, 20:15
            Фото: Global Look Press
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Соединенным Штатам не следует отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

            «Я думаю, что нынешняя политика усложняет процесс принятия решений противниками, и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками. Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании», – передает его слова ТАСС.

            Данфорд добавил, что политика Белого дома в отношении возможности нанесения превентивного ядерного удара является правильной.

            Он сделал это заявления, комментируя законодательную инициативу конгрессменов о запрете нанесения превентивного удара.

            В феврале президент России Владимир Путин заметил, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.


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