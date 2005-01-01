В Пентагоне заявили о необходимости политики превентивного ядерного удара

Соединенным Штатам не следует отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Я думаю, что нынешняя политика усложняет процесс принятия решений противниками, и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками. Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании», – передает его слова ТАСС.

Данфорд добавил, что политика Белого дома в отношении возможности нанесения превентивного ядерного удара является правильной.

Он сделал это заявления, комментируя законодательную инициативу конгрессменов о запрете нанесения превентивного удара.

В феврале президент России Владимир Путин заметил, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.