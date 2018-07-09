Эксперт: Для Зюганова приоритетной оказалась не репутация, а соглашение с Грудининым

«Павел Грудинин подвел партию. Но, по всей видимости, Геннадий Зюганов исполняет какую-то договоренность с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал получение Грудининым места в думской фракции КПРФ, которое освободилось после смерти выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

«Грудинин, с одной стороны, партию подвел, и получил результат на президентских выборах, более низкий чем кандидат от КПРФ на предыдущих выборах», – напомнил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. На мартовских выборах прошлого года кандидат от КПРФ получил 11,77% голосов, в то время как в 2012-м, когда в президенты баллотировался сам Зюганов, кандидат-коммунист получил 17,2%.

С другой стороны, отмечает Гусев, миллиардер Грудинин, «еще и несет за собой шлейф скандалов, по поводу себя, по поводу оффшоров, счетов и т.д.». Спектр скандальных историй, окружающих бизнесмена, баллотировашегося от Компартии, весьма широк – от шумного бракоразводного процесса, в рамках которых экс-супруги бьются за акции «Совхоза имени Ленина», до всплывших сведений об оффшоре в Белизе.

Добавим, что менее месяца назад совет депутатов подмосковного Видного отстранил от должности Грудинина, который до этого момента был депутатом (поводом были претензии к декларации о доходах – в декларации не был указан все тот же белизский оффшор Bontro Ltd).

Но лишившийся мандата городского депутата Грудинин может получить место в Госдуме. В четверг президиум ЦК КПРФ принял решение передать бизнесмену депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова.

По оценке Дмитрия Гусева, лидера КПРФ не страшат репутационные потери – как собственные, так и потери партии – от того, что место выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии, морально безупречного человека Жореса Алферова занял бизнесмен с неоднозначной репутацией Грудинин. «По всей видимости, Зюганов выполняет некие договоренности с Грудининым, и поэтому предоставляет ему депутатский мандат. Были договоренности, и вот мы наблюдаем – как они будут выполнены», – подчеркнул собеседник.