Водитель под Сызранью забыл на трассе двух школьников, втолкавших его автобус в гору

Водитель, оставивший двух подростков на дороге в Самарской области, отстранен от осуществления пассажирских перевозок.

Автобус, следовавший из Октябрьска в Сызрань, не смог забраться в гору, в результате двое подростков решили помочь водителю. Сумки с деньгами и учебными принадлежностями они оставили в салоне. После преодоления горы автобус, не останавливаясь, отправился в Сызрань. В итоге дети остались на трассе без вещей и денег, но у них были телефоны.

Позже подростков забрали родители, вместе с которыми они догнали автобус в Сызрани на конечной, где потребовали номер руководителя перевозчика. Но водитель вместо этого уехал.

«В связи с этим инцидентом, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Алексей Степанов связался с перевозчиками, министерством транспорта Самарской области. После этого было проведено тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего. Информация подтвердилась», – сообщается на сайте отделения «Единой России» в Самарской области.

С другими водителями компании-перевозчика проведен внеплановый инструктаж.

Ранее сообщалось, как мать четырех детей доставляет детей в отдаленный детсад.