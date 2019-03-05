Детский омбудсмен помогает многодетной семье с перевозкой детей в отдаленный детсад

К уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой обратилась многодетная мама из Чувашии с просьбой о помощи в перевозке детей в отдаленный детский сад.

Ежедневно мать с четырьмя детьми дошкольного возраста вынуждена преодолевать шесть километров вдоль трассы в соседнее село, где есть детский сад, отмечается на сайте детского омбудсмена.

При этом туда ходит школьный автобус, который мог бы забрать малышей, но не забирает.

Одной из причин являются противоречия в различных нормативных документах, которые регулируют вопросы осуществления организованных перевозок групп детей.

Так, например, согласно «Правилам перевозки группы детей автобусами»: «при организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в список детей и список назначенных сопровождающих».

В то же время в соответствии с постановлением правительства «О Правилах дорожного движения»: «организованная перевозка группы детей – это перевозка в автобусе группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей». Другими словами, родители не могут быть включены в список сопровождающих и, соответственно, находиться в автобусе.

А в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» пунктом 11.2. предусмотрено, что «ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей». То есть, родители или законные представители должны сопровождать детей.

В итоге получается замкнутый круг – родители не могут находиться в школьном автобусе, а в детском саду воспитатели не имеют права принять ребенка, которого не сопровождает законный представитель.

Для решения проблемы многодетной чувашской семьи, детский омбудсмен обратилась к губернатору республики Чувашия, он заверил, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

«Конечно, решение конкретно этой, частной, ситуации будет найдено в ближайшее время, но я знаю, что подобные проблемы возникают и в других регионах. К нам часто обращаются родители детей дошкольного возраста, проживающие в сельской местности, у которых есть трудности с доставкой детей в отдаленные детские сады. Это недопустимо, дети не должны становиться заложниками несовершенств нормативного регулирования. Убеждена, что в силах каждого региона на местном уровне найти гибкие подходы к решению этих проблем. Также необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в нормативные документы», – заключила Кузнецова.