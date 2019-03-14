Президента Косово высмеяли за «рассекреченный» пароль от рабочего компьютера

В сюжете местного телевидения президент Косово Хашим Тачи случайно рассекретил свой пароль от рабочего компьютера; судя по всему, информацию косовский лидер скрывает с помощью пароля «123456».

Видео, на котором Тачи вводит пароль от компьютера, опубликовано в Twitter. В сюжете он сидит перед своим компьютером и последовательно нажимает шесть клавиш в верхней части клавиатуры. За этими действиями легко угадывается пароль «123456» либо «qwerty».

Компликовану шифру има Тачи

123456 pic.twitter.com/YMMiucm0Kd — Капетан Јанковић (@jankovicsrb) 13 марта 2019 г.

В Сети высмеяли президента Косово, предположив, в частности, что его компьютер просто не содержит никакой важной информации. Также в соцсетях обсуждают, имеется ли в виду пароль «123456» или «qwerty».

После сюжета информация о «секретном» пароле Хашима Тачи появилась в газетах.