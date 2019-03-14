В Киеве найден убитым сотрудник администрации Порошенко

Сотрудника администрации президента Украины Петра Порошенко нашли убитым в Киеве.

Труп был найден возле церкви в Шевченковском районе города, передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

«Двух подозреваемых задержали. Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного. Они могут быть причастны. Убитым оказался рядовой сотрудник администрации президента», – уточнили в правоохранительных органах.

По данным источника сайта «Стражи Эспрессо», убитым оказался сотрудник администрации президента Украины Александр Бухтатый.