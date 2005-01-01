Эдита Пьеха рассказала, как ее внук Стас боролся с наркозависимостью

Певица Эдита Пьеха поделилась подробностями лечения ее внука Стаса от наркозависимости.

«В Питере у него были такие друзья, которые затянули его во все это. Мы его изолировали, отправили в московскую клинику. Я сама платила по 300 долларов в день, чтобы ему помогли», – передает слова певицы «Пятый канал».

Пьеха рассказала, что когда стало известно о зависимости Стаса, вся семья объединилась, чтобы помочь ему. Во время лечения он неоднократно просил родственников вернуть его домой.

«Мы действовали жестко. Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Тогда я говорила ему: «Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться, либо это все». И он согласился», – вспоминает Эдита Пьеха.

Сейчас Стас сам помогает людям, оказавшимся в подобной ситуации. А несколько лет назад он открыл собственную наркологическую клинику.

Ранее сообщалось, что наркологическую клинику Стаса Пьехи ограбили.