Грабители в Москве изнасиловали двух женщин в их квартире

В Москве трое мужчин проникли в квартиру, где изнасиловали и ограбили двух женщин, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник пояснил, что в полицию обратились две женщины 28 и 29 лет, они рассказали, что преступление произошло в ночь на 12 марта.

«Трое неизвестных проникли в арендуемую женщинами квартиру, где, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили принадлежащие им личные вещи. После этого их изнасиловали, потом злоумышленники скрылись», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что материальный ущерб составил порядка 131 тыс. рублей. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ГУМВД отметили, что 12 марта по разным адресам задержаны трое подозреваемых.

В феврале сообщалось, что нанятый через специальный сервис мастер избил и изнасиловал московскую журналистку из издания «Собака».