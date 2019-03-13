Ликвидирован планировавший теракт в России бандит

В Самарской области в ходе спецоперации нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ночь на среду «в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт», передает РИА «Новости».

Засевшему в доме боевику предложили сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь по правоохранителям и применил боевую гранату.

«В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован», – добавили в НАК.

На месте спецоперации обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Личность нейтрализованного бандита установлена, он был сторонником одной из международных террористических организаций, «поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей».

Ранее ФСБ предотвратила теракт против ГРУ в Москве.