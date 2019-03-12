В кабмине России заявили об отставании от ведущих экономик мира на 100 лет

Россия должна наращивать цифровизацию процессов в промышленности для преодоления практически 100-летнего разрыва в производительности труда в сравнении с ведущими экономиками мира, заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Роботизация, искусственный интеллект, технологии виртуальной дополненной реальности, в целом цифровизация в промышленности – это для нас колоссальный шанс преодолеть наш теперь уже практически 100-летний разрыв в производительности труда, который отделяет нас от ведущих экономик мира», – передает его слова «Интерфакс».

В ноябре глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что при сохранении нынешних темпов роста экономики Россия начнет отставать не только от Европы, но и от соседнего Казахстана.