РПЛ прокомментировала данные об унизительном досмотре болельщиков «Спартака»

Стюарды не заставляли снимать штаны болельщика московского «Спартака» при досмотре перед игрой с «Динамо», рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

«Никто штанов не снимал. По данному случаю проведена проверка, это была инициатива болельщика. Никто [просить раздеться до нижнего белья болельщика] никогда не будет. Осмотр проводили стюарды в присутствии сотрудников полиции», – заявил Мейтин, передает ТАСС.

Сообщается, что фотографию с раздевшимся болельщиком опубликовал у себя «Спорт-Экспресс».

Между тем, по информации «Интерфакса», перед матчем полиция изъяла у фанатов 22 ножа, 32 боксерские капы, 91 сигнальный жилет, газовый баллончик, алкогольные напитки и другие запрещенные к проносу на стадион предметы. Кроме того, известно о 12 задержанных болельщиках, одному из которых – фанату «Динамо, пытавшемуся выбежать на поле – запретили в течение года посещать спортивные события.

Игра между «Спартаком» и «Динамо» завершилась победой «красно-белых» со счетом 1:0.

В июле 2017 года болельщики «Спартака» попали в расистский скандал с голкипером сборной России по футболу Гилерме, за что клуб был оштрафован на 250 тыс. рублей.