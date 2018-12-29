Россиянина признали самым богатым жителем Лондона

Журнал Forbes назвал основателя «Альфа-групп» и крупнейшего акционера люксембургского холдинга LetterOne Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Эксперты Forbes на основе нового рейтинга богатейших людей мира подсчитали, в каких городах живет наибольшее количество миллиардеров, а также назвали самых богатых жителей этих городов, пишет ТАСС.

По данным Forbes, всего в Лондоне живут 55 миллиардеров. Их общее состояние равно 226 млрд долларов США. Однако самым богатым из них является россиянин Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 млрд долларов.

Титул самого богатого жителя столицы Великобритании Фридман получил впервые. До этого несколько лет первую строчку рейтинга занимал выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. По данным издания, теперь место постоянного проживания Блаватника – Нью-Йорк.

Первое место в рейтинге городов занял Нью-Йорк (85 миллиардеров с состоянием 469,7 млрд долларов), второе – Гонконг (81 миллиардер с состоянием 355,5 млрд долларов). В тройку лидеров вошла и Москва. По данным «Форбс», в столице проживает 71 миллиардер, самый богатый из них – председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

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