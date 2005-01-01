Посла Украины отчитали в МИД Австрии

Посла Украины в Вене Александра Щербу вызвали в министерство иностранных дел Австрии по делу о запрете на въезд в Киев журналиста Кристиана Вершюца, рассказали в австрийском МИДе.

Генеральный секретарь внешнеполитического ведомства Австрии Йоханнес Петерлик потребовал от посла отменить запрет и предоставить доказательства обвинений в адрес Вершюца, передает ТАСС.

7 марта МИД Украины уведомил Вену о запрете на въезд Вершюца сроком на один год, обвинив журналиста в нарушении украинской границы, антиукраинской пропаганде и поддержке воссоединения Крыма с Россией.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила действия украинских властей в отношении Вершюца и потребовала немедленного снятия запрета на его въезд на Украину.

Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, где «угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства и пытающимся соблюдать объективность».