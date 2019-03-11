США могут обогнать Россию по экспорту нефти

США в ближайшие пять лет станут нетто-экспортером нефти и обгонят по этому показателю Россию, приблизившись к мировому лидеру – Саудовской Аравии, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти до 2024 года.

Согласно прогнозу агентства, к 2024 году экспорт нефти в США превысит импорт на 0,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что к этому времени США будут экспортировать в сутки 4,7 млн баррелей нефтепродуктов и почти 4 млн баррелей нефти. «Несмотря на то, что в отдельности эти показатели выглядят скромно, по совокупным объемам экспорта США превзойдут Россию по экспорту уже в 2023 году и всего на 1 млн б/с будут уступать мировому лидеру, Саудовской Аравии», – говорится в документе.

Усиление позиций США как экспортера способствует стабильности на рынке нефти, считают в МЭА. «Потребителям нефти, особенно в Азии, где спрос растет быстрее всего, это даст большую операционную и торговую гибкость и сократит зависимость от традиционных экспортеров и долгосрочных контрактов», – полагают аналитики, передает ТАСС.

Они также считают, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не будет продлено до конца 2019 года, что даст России возможность восстановить добычу во второй половине года и к 2021 довести ее до нового рекорда в 11,8 млн баррелей в сутки. Достичь этого уровня удастся за счет ввода новых месторождений. Примерно 300 тыс. баррелей в сутки из этого объема даст газовый конденсат с таких месторождений, как Мессояха, Куюмбинское, а также СПГ-проекта компании «Новатэк» на Ямале.

Поддержать рост добычи поможет ввод месторождений Роснефти – Русское, Эргинское, Юрубчено-Тохомское, а также Сузунское и Тагульское. «Однако после ввода этих проектов в эксплуатацию мы ожидаем, что усилится падение добычи на зрелых российских месторождениях. Это приведет к постепенному снижению общей добычи до 11,6 млн барр./сутки к 2024 году», – считают в МЭА.

В то же время в январе сообщалось, что США к середине 2019 года могут стать первым производителем по добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что нефтяной успех США критически зависит от России.