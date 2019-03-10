Трамп решил заработать на размещении американских войск в странах НАТО

Президент США Дональд Трамп собирается серьезно повысить плату за размещение американских войск на территории союзников Вашингтона, предложив им оплачивать не только полную стоимость их пребывания, но и еще 50% от этой суммы, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Формулу Трамп назвал «цена+50%», передает RT.

Отметим, что некоторые страны сами предлагали платить Вашингтону за размещение американских войск на своей территории. Так, Польша предлагала США разместить бронетанковую дивизию, оплатив расходы на это в 1,5–2 млрд долларов. США заявляли, что пока не собираются размещать базу на территории Польши.