Задержаны все участники перестрелки возле школы в Нижнем Новгороде

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали четвертого из участников конфликта со стрельбой у нижегородской школы, сообщило региональное ГУ МВД.

СМИ сообщали, что стрельба в Нижнем Новгороде произошла на улице Толбинской, рядом с местной школой. По горячим следам были задержаны несколько человек.

«Задержана автомашина, за рулем которой находился один из участников конфликта, предположительно произведший выстрел. Травматический пистолет изъят, мужчина доставлен в ОВД», – сообщило ГУ МВД о задержании четвертого участника конфликта, передает ТАСС.

По данному инциденту проводится проверка, будет вынесено процессуальное решение.

Трое других участников конфликта зашли в учебное заведение и были остановлены охранником, а позднее задержаны прибывшими полицейскими, сообщила директор школы Елена Молодцова.

«Люди, которые пришли в школу, они пришли за помощью и были остановлены сотрудниками нашей охраны, своевременно был вызван наряд полиции через тревожную кнопку, все сотрудники незамедлительно прибыли в течение пяти минут. <...> Три человека – молодые парни спокойно зашли, их забрали», – пояснила Молодцова.

Она добавила, что у молодых людей не было с собой оружия.

По ее словам, в момент происшествия в школе шли уроки. «Учебный процесс как проходил так и проходил. Это было в 9.55, шел урок. Когда всех увезли, началась перемена», – рассказала директор.

Молодцова уточнила, что в школе действуют все меры безопасности для предотвращения непредвиденных ситуаций. «Мы действуем согласно инструкции – у нас работает вневедомственная охрана, есть камеры видеонаблюдения, которые установлены по периметру и в самом здании, есть турникеты. Проникнуть в школу невозможно», – подытожила Молодцова.