Рядом со школой в Нижнем Новгороде открыли стрельбу

Стрельбу из проезжающего автомобиля открыли неизвестные на улице Нижнего Новгорода.

ЧП произошло на улице Тонкинская. Стрельба – по предварительным данным, из пневматического пистолета, – велась из проезжающего мимо автомобиля, передает РЕН ТВ.

Находившиеся в этот момент на улице люди бросились врассыпную, некоторые забежали в здание находящейся рядом школы.

По последним данным, пострадал один человек, который получил касательное ранение в плечо.

Между тем источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что произошедшая возле школы № 121 в Нижнем Новгороде стрельба – «это местная «разборка», виновные, по нашей информации, задержаны. Пострадавших среди коллектива и учащихся школы, а также прохожих нет».

Он добавил, что стрельба велась из травматического оружия.

Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.