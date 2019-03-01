В Пусане подтвердили, что капитан Seagrand был пьян

Консульство России в Пусане получило официальное уведомление от береговой охраны города о том, что капитан врезавшегося в мост судна Seagrand был пьян, сообщил консул Роман Быков.

Быков отметил, что все СМИ писали о том, что капитан был пьян. «Мы получили сегодня утром уведомление, официальное письмо от пусанского управления береговой охраны, где соответственно излагается корейская версия произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».

В этом писке также указано, что капитан, по их мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала, как утверждается в заявлении, он совершил столкновение с корейским небольшим судном, а затем совершил навал на автомобильный мост.

Быков пояснил, что такой версии придерживается следствие. Капитану не предъявлены никакие обвинения. Пока он подозревается в том, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент управления судном.

В пятницу утром консульский сотрудник посетил судно и встретился с экипажем Seagrand. «Могу сообщить, что на судне имеется все необходимое: продовольствие, топливо, вода, Судно было готово к рейсу во Владивосток, соответственно, ситуация там нормальная. Каких-то трудностей экипаж не испытывает», – пояснил он.

Гендиректор компании-оператора «Гранд шиппинг» Александр Сычев сообщил ТАСС, что экипаж Seagrand остается на борту, капитан продолжает давать показания. По его словам, 2 марта на место вылетят три представителя компании-оператора, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщил в свою очередь председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов, профсоюз ранее не получал жалоб от экипажа судна. «Мы сначала посещали это судно в 2010 году, оно было еще под удобным флагом, потом в 2017 году, 17 марта, оно уже было под российским флагом. Тогда мы его посетили, посмотрели страховки, все было в порядке, жалоб от экипажа не было», – сообщил Суханов, добавив, что с тех пор моряки не обращались в профсоюз с какими-либо жалобами.

Тем временем, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский заметил, что сейчас у корейской стороны есть все основания для ареста судна. Он добавил, что сумма, которую придется заплатить в качестве возмещения ущерба, может быть довольно велика и достигнуть стоимости самого судна.

Накануне СМИ сообщали, что в крови капитана российского грузового судна, которое врезалось в мост в Пусане в Южной Корее, нашли превышающую допустимые границы дозу алкоголя. Команда судна, однако, заявила, что капитан управлял судном трезвым, а принял уже после аварии, осознав всю бедственность положения.