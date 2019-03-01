В НАСА заявили о согласии Роскосмоса на стыковку Crew Dragon к МКС

Замруководителя программы МКС в НАСА Джоэл Монтелбано утверждает, что представители НАСА и Роскосмоса якобы пришли к соглашению касательно запуска нового космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции и его стыковки с МКС.

Отвечая на вопрос о том, урегулированы ли спорные вопросы, касающиеся опасений российской стороны относительно того, что программное обеспечение Crew Dragon американской компании SpaceX может не сработать правильно при стыковке с орбитальным комплексом, Монтелбано заверил, что в среду в НАСА пришли к соглашению с Роскосмосом по поводу протокола сближения, передает ТАСС.

По словам Монтелбано, в Роскосмосе запросили «некоторые дополнительные меры» для обеспечения безопасности станции.

В итоге представители SpaceX во время консультаций «объяснили, какие меры предпринимают для обеспечения безопасности», сообщил представитель американского космического ведомства в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

«Они согласились и подписали протокол, касающийся запуска и стыковки», – сказал Монтелбано.

Планируется, что запуск Crew Dragon к орбитальной станции состоится 2 марта.

Напомним, накануне на МКС впервые в истории проверили огнетушители.