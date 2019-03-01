В Гагаринском тоннеле Москвы Lexus протаранил автомобиль ДПС

В Гагаринском тоннеле российской столицы автомобиль марки Lexus на большой скорости врезался в служебный автомобиль ГИБДД, в результате погиб сотрудник ДПС, занимавшийся оформлением ДТП, сообщили в столичных управлениях МВД России и ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что происшествие, в ходе которого погиб сотрудник ДПС, произошло в четверг, около 23.00, передает ТАСС.

В ГУ МВД России по Москве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции оформляли незначительное ДТП, произошедшее ранее в тоннеле, когда водитель Lexus на большой скорости врезался в них. После удара в служебную машину сотрудник ГИБДД получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Проводится проверка» – сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в феврале пьяный водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД в Саратове.