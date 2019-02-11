Пьяный водитель задавил сотрудника ГИБДД в Саратове

В Саратове пьяный водитель на легковушке пытался оторваться от погони ГИБДД, во время преследования он сбил одного из сотрудников ведомства, сообщает региональное ГУМВД.

30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 в Ленинском районе города не стал исполнять требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, полицейские организовали преследование, говорится в ролике областного МВД, опубликованного во «ВКонтакте».

«В результате преследования водитель транспортного средства 1989 года рождения совершил наезд на инспектора ДПС, который получил травмы... Как установлено, гражданин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается в ролике ведомства.

Правоохранителям удалось заблокировать авто на одной из улиц и задержать мужчину.

«За что задержан?», – спросил один из сотрудников подозреваемого в ролике. «За то, что гаишники погнались за мной», – ответил он.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщается в сюжете.

В ролике также зафиксировано, как в автомобиль, окруженный инспекторами ГИБДД, пытается вырваться вперед. Один из сотрудников прыгнул на капот машины, второй упал у заднего левого колеса, при этом машина продолжил движение.