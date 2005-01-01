Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома на 200 млн долларов

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко выступил с утверждением, что за прошедший год с момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед Нафтогазом вырос почти на 200 млн долларов.

По словам Витренко, Нафтогаз намерен заставить Газпром исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу и заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов «плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов», передает РИА «Новости».

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и Нафтогаза в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром решения обжаловал, однако Украина пытается принудительно взыскать эти средства с российской компании.

Ранее Витренко заявил, что Нафтогаз не откажется от выигрыша 4,6 млрд долларов по транзитному делу и 2 млрд долларов за пересмотр цен на газ, назвав условия России для сохранения транзита топлива через Украину «неприемлемыми».

Напомним, замминистра иностранных дел России Александр Панкин говорил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях.