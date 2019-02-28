Песков отверг планы России ограничивать потенциал интернета

Россия не собирается ограничивать потенциал задействования интернета, в том числе при проведении выборов, но необходимо застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что это комплексная задача. Страховка интернета от кибератак из-за рубежа, она вовсе не означает намерение, скажем так, сузить потенциал работы сети. Наоборот мы говорим о программе цифровизации, дальнейшего расширения, внедрении цифровизации, … говорил президент Путин в послании Федеральному собранию. Поэтому технологические возможности сети внутри страны должны развиваться постоянно. Они должны проникать во все сферы жизни, в том числе и в электоральный процесс», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают возможности защитить от потенциальных атак ресурсы при проведении выборов через цифровые участки.

«Но при этом, естественно, соответствующие службы будут заниматься тем, чтобы повышать уровень обеспечения безопасности. В этом, собственно, и основная задача. Никто не собирается, еще раз повторяю, делать какие-то усеченные варианты, никто не собирается искусственно сужать потенциал задействования интернета. Главное – это застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа», – добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли застрахована сеть от таких действий, когда выборы будут проходить в электронной форме, Песков отметил, что «пока об этом ничего не говорят». «Пока это первые подходы к снаряду, как сейчас принято говорить. Пока об этом преждевременно говорить», – добавил Песков.

В настоящее время в Госдуме находятся два законопроекта о проведении голосования на выборах через цифровые участки и дистанционно.

Ранее Песков говорили, что российские структуры, в том числе сайт президента России, регулярно подвергаются кибератакам из США и Европы.