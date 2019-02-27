Русская река затопила американский город

Река под названием Рашн-Ривер (Russian river с англ. – Русская река) на севере штата Калифорния вышла из берегов из-за проливных дождей, дороги к двум небольшим городам перекрыты, передает Associated Press.

Из-за разлива Русской реки добраться до городков Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно только на лодках, передает ТАСС.

Как сообщало управление шерифа, перекрытой оказалась, в частности, дорога Moscow Road (с английского – «московская дорога»), один из участков которой проходит вдоль Русской реки.

Уровень воды в Рашн-Ривер повысился из-за дождей, продолжавшихся в течение нескольких дней. Повреждены дома и автомобили. Из-за опасности наводнений 4 тыс. местным жителям предписано эвакуироваться.

Рашн-Ривер находится недалеко от Форт-Росса – бывшего русского поселения и крепости, имеющих в настоящее время статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Оборонительное сооружение было возведено в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 год крепость носила название Форт Румянцева. 13 августа 1812 года она получила официальное название Форт-Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски провиантом.