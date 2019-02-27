Эксперты оценили сроки выполнения поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию

«По большинству вопросов президент обозначил сроки довольно жестко», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду президент России Владимир Путин определил сроки исполнения поручений по дополнительным мерам поддержки в социальной сфере, которые он дал в ходе послания Федеральному собранию.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова уверена, «что чиновники услышали главный сигнал послания: на раскачку нет времени, и не надо объяснять, почему они не могут что-то сделать – а надо делать, в противном случае не надо работать на государственной службе».

«По большинству вопросов президент обозначил сроки довольно жестко», – сказала Федорова. Она отметила, что тут вопрос не только в дедлайнах, но и в качестве проработки исполнения поручений и в том, насколько и федеральные, и региональные чиновники смогут занять активную и неравнодушную позицию. «То есть не только исполнять, но и предлагать свои идеи, особенно это касается регионов», – подчеркнула Федорова.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отмечает, что «в тех политических условиях, в которых находятся президент, федеральная власть и власть региональная, не выполнить эти обещания нельзя». «Рубикон перейден, и содержание обязательств, которые берет на себя власть, имеет очень существенное значение», – сказал Потуремский газете ВЗГЛЯД.

Вопрос по реализации данных поручений Потуремский называет «большим вызовом». «Президент провозгласил в части поручений проектный подход, ставка делается на национальные проекты», – подчеркнул эксперт.

Для обеспечения этих решений потребуются «изменения действующего законодательства и создание новых механизмов». По его словам, с учетом необходимости выполнения поручений к 2021-2024 годам работа предстоит очень большая. «Будем надеяться, что она будет выполнена, и поручения будут реализованы в полном масштабе», – подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин дал поручения по внесению изменений в законы, касающиеся детских пособий и поддержки семей с детьми. Также президент определил сроки исполнения поручений по дополнительным мерам поддержки в социальной сфере, которые он дал во время послания Федеральному собранию. Такой пункт содержится в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.