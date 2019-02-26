Американские военные пожаловались на проживание со змеями

В Техасе военнослужащие США, расквартированные в военной базе Форт-Худ, пожаловались на «удручающие условия» проживания.

Военным не нравится плесень в домах, множество змей и тараканов, также они жалуются на дефекты отделочных мероприятий. Сообщается даже о несчастном случае с падением ребенка из окна из-за неисправности его конструкции, передает РИА «Новости».

Указанные здания находятся в частной собственности. Руководство Пентагона пересмотрит условия договоров на оказание коммунальных услуг с собственниками.

Сейчас население военной базы включает более 50 тыс. человек. На ее реновацию выделено около 300 млн долларов, однако военнослужащие опасаются, что правительство США перенаправит эти средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Восемь лет назад военный психиатр, майор Нидаль Малик Хасан устроил бойню на армейской базе Форт-Худ в том же штате Техас. Погибли 13 человек.