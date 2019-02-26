В Сети заявили о стрельбе из-за неправильного сватовства дагестанца в Москве

В соцсетях утверждают, что нарушение правил сватовства якобы стало причиной конфликта со стрельбой между дагестанцами в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стрельба произошла на парковке «Макдональдса» на западе столицы. Участники конфликта находились в машине.

Один из них сватался к сестре второго, «но древних традиций не соблюдал и вел себя не по-горски», говорится в сообщении Mash. В итоге «жених» ранил своего несостоявшегося шурина и «свалил». Пострадавший госпитализирован «с огнестрелом».

25 февраля после «мексиканской дуэли» в Ростове-на-Дону два человека попали в больницу.

В феврале в Москве произошла массовая драка со стрельбой.