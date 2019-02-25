После «мексиканской дуэли» в Ростове-на-Дону два человека попали в больницу

После перестрелки в Ростове-на-Дону в больницу попали два человека, сообщил представитель регионального ГУМВД.

Происшествие случилось вечером в Первомайском районе города, сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

«В ходе конфликта трое мужчин открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов», – уточнил он.

После инцидента двое мужчин попали в больницу, третий был задержан, проводится проверка.

«Мексиканской дуэлью» называется вооруженное столкновение нескольких человек, где все настроены друг против друга. Этот термин нередко используется в кинофильмах ­– в боевиках и вестернах.

В феврале в Москве произошла массовая драка со стрельбой, в ней участвовали, по данным СМИ, от 70 до 100 человек.