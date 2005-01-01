Блок Порошенко поставил МВД Украины ультиматум из-за обвинений в подкупе

«Блок Петра Порошенко», являющийся крупнейшей фракцией в Верховной раде, поставил ультиматум МВД Украины в связи с обвинениями в адрес команды президента страны в подкупе избирателей, сообщил лидер фракции Артур Герасимов.

БПП требует либо опровергнуть сообщения о подкупе, либо опубликовать «все доказательства, которые есть в наличии», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Прямой».

Пока это требование не будет выполнено, депутаты отказываются голосовать в Раде по какому-либо вопросу, исключая только «законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны».

Напомним, украинские СМИ раскрыли систему Порошенко по массовому подкупу избирателей.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что замглавы фракции БПП в Раде Сергей Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе.