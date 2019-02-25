В Германии призвали активнее учить русский язык

Вице-председатель парламента Баварии Маркус Риндершпахер заявил, что в школах федеральной земли нужно увеличивать количество часов русского языка, так как в Европе и мире высоко политическое, экономическое и культурное значение России.

Он отметил, что нужно добиться роста интереса к русскому языку в связи с политическим, экономическим и культурным значением России в Европе и мире. Риндершпахер призвал немцев начать изучение русского, так как именно с общения на одном языке начинается «согласие между людьми», передает РИА «Новости»

«Тем, кто хочет развивать отношения с Россией, необходимо начать именно с языка», – заявил Риндершпахер.

Он напомнил, что русский язык – самый распространенный среди народов славянской группы, а также важен в межнациональном общении в странах бывшего СССР. Риндершпахер напомнил, что русский также является одним из шести официальных языков ООН.

Накануне премьер-министр федеральной земли Бавария, председатель партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер также заявил, что России не место на «скамье штрафников» в мировой политике.