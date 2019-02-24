В Германии призвали убрать Россию со «скамьи штрафников»

России не место на «скамье штрафников» в мировой политике, необходим диалог с Москвой, заявил премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер.

По его словам, он выступает за трансатлантическое сотрудничество, однако Бавария всегда была привержена диалогу с Россией, передает РИА «Новости».

«Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение. Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию», – сказал он.

Зедер выразил мнение, что США выступают против покупки Европой российского газа только по той причине, что сами хотят поставлять газ в ЕС.

Ранее на этой неделе германо-российская внешнеторговая палата выступила за планомерную реализацию газопровода «Северный поток – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, как и в целом официальный Берлин также поддерживают строительство «Северного потока – 2».