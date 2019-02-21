Бизнесмены Германии выступили за реализацию «Северного потока – 2»

Германо-российская внешнеторговая палата выступила за планомерную реализацию газопровода «Северный поток – 2», говорится в заявлении бизнес-сообщества.

«В дискуссии вокруг проекта «Северный поток – 2» Германо-российская внешнеторговая палата, представляющая более 850 компаний-членов, … выступает за планомерное строительство и своевременный ввод газопровода в эксплуатацию», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

В том числе сообщается, что более 70% граждан ФРГ поддерживают строительство газопровода. «Снижение цен на газ и электроэнергию после реализации проекта «Северный поток-2» ощутят не только компании, но и европейские домохозяйства, а также рядовые потребители. Такие преимущества немецкое население очень ценит. Согласно опросу по «Северному потоку-2», проведенному институтом общественного мнения Forsa в январе текущего года, 73% немцев поддерживают строительство газопровода, и только 16% выступают за отказ от него», – говорится в заявлении.

Там же отмечается, что строительство газопровода создало в Европе 30 тыс. рабочих мест.

Компании, участвующие в «Северном потоке – 2», настаивают, чтобы уже имеющие согласования проекта не были отозваны. «Северный поток – 2» – частно-экономический бизнес-проект, в финансировании которого принимают участие пять западноевропейских концернов (каждый предоставляет по 950 млн евро): это немецкие Wintershall и Uniper, австрийский OMV, британско-нидерландский Royal Dutch Shell, а также французский Engie. Этим компаниям, как и их многочисленным поставщикам, преимущественно среднего бизнеса, необходима уверенность в том, что уже имеющиеся согласования не будут отозваны», – говорится в заявлении.

Там же отмечается, что санкции против «Северного потока – 2» нарушат суверенные права ФРГ. «Угроза введения санкций, а тем более возможные фактические санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2», являются посягательством на право Федеративной Республики Германия как суверенного государства самостоятельно, при согласовании со своими партнерами в ЕС, решать вопросы собственного энергоснабжения», – говорится в заявлении.

Представители бизнеса отметили, что попытки США влиять на энергетическую политику Германии подрывают трансатлантический союз и снижают доверие у немцев.

«В вопросах энергоснабжения и энергетической безопасности Германия не должна подчиняться диктату или воздействию других стран, будь то Россия или США. Соответствующие попытки Вашингтона подрывают трансатлантический союз и снижают доверие немецкого населения, тем более что Соединенные Штаты преследуют собственные экономические интересы с целью поставок на европейский рынок существенно более дорогого американского СПГ», – говорится в заявлении.

Канцлер Германии Ангела Меркель, как и в целом официальный Берлин, поддерживает строительство «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение.