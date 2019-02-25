Путин и Пашинян обсудили развитие сотрудничества России и Армении

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил вопросы развития российско-армянского сотрудничества и региональные проблемы.

«Обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В январе Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, выразив надежду на диалог Москвы и Еревана.