Лавров емко охарактеризовал излюбленный стиль переговоров США

Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире», проходящей во Вьетнаме под эгидой международного дискуссионного клуба «Валдай» и дипломатической академии Вьетнама, рассказал, как Соединенные Штаты предпочитают вести переговоры.

«Они (США – прим. ВЗГЛЯД) просто ломают всех через колено», – приводит его слова РИА «Новости».

«Если все будут готовы с этим смириться? Ну, наверное, такие сценарии возможны, но не думаю, что Китайская народная республика с этим смирится, а она очень заинтересована найти договоренности с США по торговым проблемам, это видно. Но не думаю, что Китай просто скажет «хорошо, делайте в нашем регионе, прям на моих границах то, что считаете нужным». Не думаю. И не думаю, что мы будем беспрекословно следовать требованиям США», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, сейчас, когда Запад ведет переговоры, верстает документы, там редко можно встретить выражение «поддерживаем верховенство международного права».

Ранее в понедельник Лавров высказался о дискуссиях вокруг постбиполярного этапа развития мира.