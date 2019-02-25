Правительство заявило о влиянии санкций на экспорт вооружения

Санкционное давление Запада отразится на российском экспорте вооружений, так как оно затрагивает и военно-технических партнеров страны, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Понятно, что по мере достижения необходимого уровня перевооружения армии объемы гособоронзаказ будут снижаться. При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления», – цитирует его РИА «Новости».

Однако, в частности, причин для срыва сроков производства ударных вертолетов Ка-52 нет, за последние три года обязательства выполнены в полном объеме, утверждает Борисов. Их изготавливает предприятие «Прогресс» в Арсеньеве.

Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Россия полностью выполнила свой план по поставкам оружия за рубеж.