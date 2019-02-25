Цены на нефть выросли до максимума с осени 2018 года на торговых новостях

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,37% – до 67 долларов за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,3% – до 57,09 доллара за баррель. Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя Китая Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.