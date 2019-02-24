Мэй озвучила сроки нового голосования по сделке по Brexit в британском парламенте

Повторное голосование парламента Великобритании по сделке с ЕС об условиях Brexit пройдет до 12 марта, заявила британский премьер Тереза Мэй.

«Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта», – передает ее слова ТАСС.

Мэй выразила надежду, что 29 марта, как и запланировано, состоится выход Британии из ЕС в соответствии со сделкой, одобренной и Брюсселем, и Лондоном.

«Выход из ЕС 29 марта со сделкой – все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем», – сказала она.

14 февраля депутаты палаты общин парламента Великобритании проголосовали против подхода премьера Терезы Мэй по реализации Brexit. До этого они отвергли сделку по Brexit, которую утвердили в ЕС.

Также сообщается о возможной отставке Мэй после заключения сделки.