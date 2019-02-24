В МИД Швеции вызвали российского посла

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в стране Виктора Татаринцева после произошедшего в начале этой недели инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.

«МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, угрожающим безопасности образом», – передает слова представителя МИД Швеции Дианы Кудхаиб РИА «Новости».

Ранее Минобороны Швеции заявило, что российский истребитель Су-27 над Балтийским морем якобы опасно сблизился с шведским самолетом радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. В Швеции назвали действия Су-27 «выходящими за рамки нормы», однако Минобороны отвергло эти обвинения.