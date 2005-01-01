Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что русскоязычные солдаты Вирусского пехотного батальона устроили террор в отношении эстонских военных.

«До меня дошли сведения, что в Вирусском пехотном батальоне русскоязычные солдаты устроили этнический террор в отношении эстонских призывников. Там преобладает русскоязычная молодежь, на эстонском языке они отказываются говорить как с коллегами по батальону, так и с лицами более высокого ранга», – приводит его слова EestiEkspress.

Он заявил, что во время исполнения эстонского гимна русскоязычные солдаты громко поют гимн России. Кроме того, были случаи прямого насилия.

«Недавно произошел очень серьезный инцидент, в котором один эстонский парень был избит 16 русскоязычными солдатами, после чего тот оказался в больнице», – сказал Хельме.

Он потребовал наказать виновных и потребовал от Сил обороны Эстонии предотвращать подобные инциденты. Он обеспокоился тем, что существует риск для национальной безопасности из-за «не интегрированных неэстонцев, участвующих в обороне страны».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о другом скандале, который вызвал поток расовой ненависти по отношению к русским в Эстонии. Речь идет о деле Метсаваса – образцово-показательном офицере эстонской армии, «дважды русским» по происхождению, «эстонском патриоте», оказавшимся в итоге сотрудником ГРУ.